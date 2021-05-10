حماس: جريمة قتل الأطفال بغزة تكشف حجم إرهاب الاحتلال

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ جريمة قتل الأطفال في قطاع غزة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تكشف حجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكّد الناطق باسم حماس حازم قاسم، على أنّ الجريمة الإسرائيلية بقتل الأطفال في غزة بدم بارد هي "جريمة مكتملة الأركان".

وأضاف قاسم بأنّ جريمة قتل الأطفال بغزة تؤكّد "صوابية قرار المقاومة بالرد على هذه الجرائم، خاصة في غياب العدالة الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة مساء الاثنين استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال إحداهم طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي جباليا وبيت حانون شمالي القطاع.