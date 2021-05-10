الضفة تنتفض دعما للقدس.. تسجيل 125 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب 125 مواطنا، بجروح، مساء الإثنين، إثر مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر ان طواقمها تعاملت مع الإصابات على النحو التالي:

الخليل اصابتان: 1 غاز 1 مطاط

بيت لحم: 40 غاز 1 مطاط

قلقيلية: 6 غاز 3 مطاط 2 حرق باليد

الجلمة جنين: 1 حي وحروق 1

نابلس حوارة: 40 غاز 9 مطاط 1 حي

نابلس/ مآدمة: 2 مطاط

طوباس: 1 غاز 1 مطاط

قلنديا خمس اصابات: 3 مطاط 2 غاز 1 حي بالقدم

وخرجت عدة مسيرات في مدن الضفة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، دعما للقدس، ورفضا لاستمرار العدوان عليها، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى ارتقاء 21 شهيدا وجرح العشرات.

واندلعت مواجهات عنيفة في مناطق التماس مع الاحتلال، أبرزها: حاجز قلنديا، حاجز البيرة الشمالي، حوارة، طوباس، جنين، بيت لحم، الخليل.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين.