بالفيديو: سرايا القدس تنشر لحظة استهدافها لجيب عسكري لجيش الاحتلال شرق قطاع غزة

وطن: بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، مقطعا مصورا لاستهدافها جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

وأعلنت السرايا مساء اليوم، مسؤوليتها عن استهداف جيب اسرائيلي شرق غزة بصاروخ موجه وإصابته بشكل مباشر

وأكد أبو حمزة الناطق باسم السرايا، على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

وقال أبو حمزة خلال تغريدة له على حسابه عبر تويتر اليوم الاثنين:" نؤكد على أن تاسعة #البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة".