شرطة الاحتلال تقمع مسيرة مساندة للقدس في يافا

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مسيرة مساندة ونصرة للقدس والأقصى، انطلقت وسط مدينة يافا.

وأفاد شهود عيان، بأن الشرطة معززة بفرق الخيالة لاحقت الشبان والمواطنين وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني لتفريقهم، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

وكانت المسيرة جابت شوارع مدينة يافا وسط الهتافات الغاضبة ضد ما يمارسه الاحتلال بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال التهويد ضد حي الشيخ جراح.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واليافطات التي تؤكد حرية القدس.