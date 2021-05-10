كتائب أبو علي مصطفى تعلن بدء ردها العسكري على العدوان الاسرائيلي

وطن: أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاثنين، بدء ردها العسكري على العدوان والإجرام الاسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى، في بيان لها، "نعلن بدء ردنا العسكري على العدوان والإجرام الاسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح، بقصف مستوطنات غزة برشقات صاروخية مكثفة".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم، توجيه ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وأضافت، في تصريحات منفصلة لها وصلت بوابة الهدف نسخة عنه، "وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

أفادت وسائل الاعلام العبرية، أن صافرات الانذار تدوي بشكلٍ مكثّف في المستوطنات المحيطة بقطاع غزّة، وفي مدينة القدس المحتلة.