مصطفى البرغوثي: القدس حققت انتصارين اليوم

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية المتواجد في مدينة القدس منذ ساعات الصباح الباكر، إن القدس و شبابها واهلها حققوا بمقاومتهم الشعبية انتصارين اليوم بمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى و باجبار الاحتلال على تغيير مسار مسيرة المستعمرين المستوطنين.

وأضاف البرغوثي أن الاحتلال حاول الانتقام بارتكاب جريمة مهاجمة المصلين المسالمين والاعتداء عليهم بالرصاص المعدني و قنابل الصوت وقنابل الغاز ما أدى الى جرح 330 فلسطينيا أربعة منهم اصيبوا بشكل خطير.

وأضصاف البرغوثي أنه لم يتورع جنود الاحتلال عن الاعتداء على المسعفين و هم يحاولون تقديم العلاج للجرحى، و أشاد البرغوثي بكل من جاء لمساندة الأقصى والقدس رغم الحواجز و القيود بما في ذلك أبناء و بنات شعبنا في الداخل.

وأكد أن ما يجري انتفاضة حقيقية وحدت كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل و الأراضي المحتلة و الخارج.