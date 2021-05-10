صحة غزة: وصول 9 شهداء من بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات الى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة

وطن:استشهد 9 مواطنين، بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون، مساء الإثنين، بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخاً على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى وقوع الشهداء والإصابات.

وسبق ان قصف الاحتلال دراجة نارية في بيت حانون، ما ادى إلى وقوع عدة إصابات.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.