صاروخ أطلقته المقاومة من غزة يصيب منزلا بالقدس بشكل مباشر

وطن: قال الإعلام العبري إن صاروخا أطلقته المقاومة من غزة أصاب منزلا بالقدس المحتلة بشكل مباشر.

ولم يوضح الإعلام العبري حجم الأضرار أو الإصابات.

وانتشرت مقاطع مصور تظهر حالة الهلع والخوف التي سادت في أوساط المستوطنين بالقدس، لحظة إطلاق الصواريخ، وتشغيل صافرات الإنذار.

وأطلقت المقاومة بغزة نحو 10 صواريخ تجاه الأراضي المحتلة عام 1948، وتجاه مستوطنات القدس، ردا على جرائم الاحتلال وسياساته التهويدية.

وذكرت مصادر عبرية ان تم إخلاء مبنى الكنيست بالقدس.