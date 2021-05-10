"التربية" تحدد موعد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، أنه سيتم عقد اختبار المتقدمين لإشغال الوظائف التعليمية للمسارين (الأكاديمي، والمهني) والوظائف المساندة (الإرشاد التربوي، والسكرتاريا) للعام الدراسي 2021/2022، يوم السبت 22-5-2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأوضحت التربية أنه سيتم نشر أسماء المتقدمين المقبولة طلباتهم، وفق مادة الاختبار، وتوزيعهم على قاعات الاختبار من خلال مديريات التربية والتعليم التي تقدموا بطلبات فيها.

وبينت أنّ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام يبلغ نحو (44067) متقدما/ة، موزّعين على (66) تخصصا مختلفا.

وأشارت إلى أنّها أتمّت الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية كافة لعقد هذا الاختبار، داعية المتقدمين إلى مراجعة الصفحات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمديريات التربية؛ لمعرفة قاعات تقديم الاختبار.

ودعت الوزارة المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالبنود والمحاور التي يتضمّنها البروتوكول الصحي، وإجراءات عقد الاختبار، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة والتوفيق في هذا الاختبار الذي يشكل جزءا مهما من معايير وأسس التعيين.