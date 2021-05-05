يصنع أدواته بنفسه.. الشويكي يبدع في فن رسم الخط العربي

الخليل- وطن- مجدي القيمري: كانت بداية الخطاط نادر شويكي "سبعة وعشرون عاماً" من مدينة الخليل في رسم الخط العربي من حصة فنون مدرسية، حيث اكتشف فيها موهبته في الخط العربي وبراعته في رسمه، فيما لم يكتفِ الشويكي بهذا القدر بل أصبح يصنع معداته بنفسه.

يقول الشويكي لوطن أنه يشكل القصبة الخاصة بالكتابة يدوياً بالطريقة التقليدية باستخدام الشفرة، لتصبح فيما بعد جاهزة للكتابة، ومن الشائع صناعة الخطاطين هذه الأداة بأنفسهم، أما بخصوص الورق الذي يستخدمه، فأشار الشويكي إلى أنه وضمن عملية وصفها بالمعقدة، يصنع الورق" المقهر"، وهو ما يطلق على الورق الخاص بالخط العربي، حيث انه يختلف عن أوراق الكتابة العادية، حيث ذكر أنه يقوم ب "تقهير" الورق يدوياً، باستخدام السائل الناتج من خلط بياض البيض وحجر "الشبة"، بعد اثتي عشرة ساعة من الخلط.

وتوصل الشويكي أيضاً لصناعة الحبر الخاص به بعدة ألوان حيث جاء ذلك بعد محاولات متكررة، لم تكن سهلة على حد قوله وتأتي هذه الأحبار باللون الأحمر والبني والأزرق، حيث استخدم في ذلك الصمغ العربي والعسل والخل وبعض المواد الأخرى.

وبين الشويكي أنه توصل للون الأصفر غير المتوفر عادةً، كما ذكر انه لا زال يواجه بعض التحديات في صناعة بعض الألوان التي تدخل في صناعتها تركيبات كيماوية لا يجيدها.

ويحاول الشويكي الترويج لمنتجاته بمجهود شخصي من خلال تعاقده مع بعض المكتبات في مدينة الخليل، أو عن طريق الدورات التدريبية التي يعقدها في المراكز الثقافية، حيث يقدم هذه الأدوات للمتدربين بأسعار مخفضة.

فيما يطمح الشويكي مؤخرا بأن يستطيع إنتاج حبر بألوان خاصة للكتابة على الورق الأسود.