البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن الفائز الثاني ضمن حملة حسابات التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد"

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن الفائز بالجائزة النقدية الثانية لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100.. عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" وقيمتها 154,000 شيكل، وهي سناء عبد المنعم عابد من محافظة رام الله والبيرة.

وفور إبلاغها بفوزها بالسحب، عبرت عابد عن فرحتها الكبيرة، مشيرةً أنها مفاجأة غير متوقعة.

وأضافت:" أتقدم بجزيل الشكر للبنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الجائزة المميزة، كما أشكر كافة العاملين في البنك على الخدمات والبرامج المميزة التي يقدمونها وتشجعنا على الاستمرار بالتعامل معهم وأدعوا عملاء البنك الآخرين والمواطنين للقيام بالادخار قدر إمكانهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم".

ونظراً للظروف الصحية الراهنة والتزاماً بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة، جرت عملية السحب والإعلان عن الفائز بشكل مباشرٍ عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وهنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي الفائزة عابد معرباً عن أمله بأن تساهم الجائزة في مساعدتها في تحقيق ما تطمح إليه.

وأضاف:" يسعى البنك دائماً للتشجيع على ثقافة الادخار والتي تساعد العملاء في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتأتي حملة "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد" تأكيداً لهذا الجانب".

وقال السعدي إن الثقة التي يمنحها جمهور العملاء للبنك الإسلامي الفلسطيني تزيد من إصراره على المضي في تطوير خدماته ومواكبة متطلبات العصر الحديث بما يمكن كافة العملاء من التمتع بتجربة مصرفية إسلامية مميزة.

وتتضمن الحملة خلال العام الحالي السحب على 6 جوائز نقدية متغيرة القيمة كل شهرين وكل منها أكثر من 100,000 شيكل (314,000، 202,000، 165,000، 181,000، 154,000، 303,000) ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

يشار أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.



