عمار دويك لوطن: الحكومة ونقابة الأطباء توصلتا لاتفاق لإنهاء ازمة اضراب الأطباء وفق مبادرة الهيئة المستقلة التي ستتابع تنفيذ الاتفاق بينهما

وطن: انتهت الأزمة بين الحكومة ونقابة الاطباء، عقب توصلهما اليوم الاثنين الى اتفاق برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) ووفق المبادرة التي تقدمت بها الهيئة سابقا.

وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار دويك لوطن ان جرى اليوم توقيع الاتفاق بين الحكومة ونقابة الاطباء على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة بعد إدخال بعض التعديلات عليها بموافقة الطرفين.

واكد دويك ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدت اليوم على الاتفاقية، وبذلك تكون أزمة إضراب الاطباء التي بدأت قبل 40 يوما قد انتهت.

واكد دويك ان الهيئة سوف تستمر في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية لضمان تنفيذها وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الاطراف، معربا عن شكره لرئيس الوزراء محمد اشتية ونقابة الاطباء ووزارة الصحة، وكل من دعم من اجل التوصل للاتفاق.

من جهته أكد د. شوقي الصبحة لـوطن أن الاتفاق تم وفق المبادرة التي طرحتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبرعاية الرئيس محمود عباس.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية صباح اليوم أنه تم، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مع نقابة الأطباء أفضت إلى إنهاء إضرابهم وعودتهم لأماكن عملهم كالمعتاد.

من جانبها أعلنت نقابة الاطباء اليوم الاثنين في بيان صحفي ايقاف الاجراءات الاحتجاجية في جميع المستشفيات وأقسام الطوارئ والولادة ومراكز الطوارئ التابعة للرعاية الصحية والولادة الامنية بشكل فوري بخصوص المراكز الأخرى التابعة لوزارة الصحة فينتظم العمل بها بشكل اعتيادي حسب برنامج العمل ابتداء من صباح الغد.