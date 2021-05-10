اشتية: إنهاء اضراب الاطباء بعد توقيع الحكومة اتفاقية مع نقابة الاطباء صباح اليوم

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، انه تم اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية بين الحكومة ونقابة الأطباء أفضت إلى إنهاء إضرابهم وعودتهم لأماكن عملهم كالمعتاد.

وأكد أن مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائمة، من اجل المتابعة اليومية لأهلنا في مدينة القدس ودعم صمودهم

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، في مدينة رام الله والتي خصصت لنقاش تطورات الأوضاع القدس، إنّ القدسَ تعيدُ اليوم وهجَ القضية أمامَ من يحاولون عبثاً طمسَ هويتِها، وتغييرَ معالمِها، وتزويرَ تاريخِها العربيِّ والإسلامييّ والمسيحي.

وأشار اشتية إلى أن ما يجري في القدس من دعوة للقتل يعبر عن روح الإجرام والكراهية التي تمارس في التربية الحزبية والتربية المدرسية ومناهج التعليم في إسرائيل.