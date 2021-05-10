فيديو وصور | الأقصى يقاوم العدوان

وطن: عدوان عسكري شامل يتعرض له المسجد الاقصى منذ ساعات صباح اليوم.

ودفعت قوات الاحتلال بمئات الجنود الى ساحات المسجد الاقصى، وبدأت بقمع وحشي للمصلين والمرابطين باطلاق الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وقال الهلال الاحمر ان هناك العشرات من الاصابات داخل المسجد الاقصى وان قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الوصول للمصابين.

واضاف الهلال الاحمر ان المئات من الاصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الاقصى وحتى اللحظة نقلت طواقمنا نقل ما يقارب ٥٠ اصابة لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر

ومنذ ساعات الفجر احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل في المسجد الأقصى المبارك استعدادا لدعوات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم الاثنين.

وتجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد الأقصى وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين.

يتبع..