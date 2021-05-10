استمرار الاجواء الحارة

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئا نسبياً في بقية المناطق ، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا الى حار في بقية المناطق و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.