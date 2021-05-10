الآلاف يحتشدون في الأقصى استعدادا للتصدي لاقتحامات المستوطنين

وطن: احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل بالمسجد الأقصى المبارك استعدادا لدعوات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم الاثنين.

وتجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد الأقصى وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين، مرددين الهتافات التي تدعو للدفاع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة، كما هتفوا للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في مدينة القدس لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى والشيخ جراح، استعدادا لحماية المستوطنين.

ويستعد المستوطنون لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى بعد دعوات أطلقوها بمناسبة ما يسمى "يوم توحيد القدس" وهو يوم احتلال الجانب الشرقي من مدينة القدس عام 1948.