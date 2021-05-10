بين أرض "العم سام" و"أرض الميعاد" تاريخ مشترك من قهر أصحاب الأرض الأصليين هنود حمر وفلسطينيين

خاص وطن- كتب:عصام غالب عواد

رغم المظلمة التاريخية للشعب العربي الفلسطيني المتمثلة بالنكبة المستمرة والتي لم تنحصر جغرافيا في فلسطين المحتلة عام 1948 وامتدت إلى أراضي فلسطين عام 1967، لم تقف يوما الولايات المتحدة "الرسمية" موقفا محايدا أخلاقيا تجاه هذه المظلمة، اللهم سوى في ديسمبر من العام 2016 حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار يدين ويطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية في عهد الرئيس باراك أوباما. والذي كان أول قرار يتبناه مجلس الأمن بشأن اسرائيل وفلسطين لصالح القضية الفلسطينية بعد جفاف ثمان سنوات.

وبعيدا عن اعتبار اسرائيل اعتبرت هذه الخطوة صفعة كبيرة لسياستها، وأن قرارات الأمم المتحدة هي قرارات عقيمة فيما يتعلق باسرائيل، فإن القرار وإن كان محايدا في حينه فإنه لم يكن أخلاقيا إطلاقا، وإن الأمر لم يتعدى كونه خلاف في التكتيك المتبع في إدارة أزمة الشرق الأوسط وما نسميه بالعامية "فركة أذن" لنتنياهو على محاولاته الحميمة دوما التدخل لصالح الجمهوريين على حساب الديمقراطيين، وهذا شأن داخلي إسرائيلي أمريكي ليس للقضية الفلسطينية أي اعتبار أخلاقي فيه.

إن القول البديهي بأن الولايات المتحدة تتخذ من اسرائيل ذراعها في المنطقة لحماية مصالحها الاقتصادية بأدوات عسكرية وأمنية هو قول صحيح ولكن منقوص، على اعتبار أن مصالح الدول تتغير وأنه من المفاجئ أن لا تتغير هذه المصالح بعد مرور أكثر من سبعين عام على قيام هذا التحالف. إن هذا الحلف المثير للدهشة بما يمثله من تغطية قانونية وسياسية ومالية وعسكرية واقتصادية لكيان قائم على عناصر واضحة يستطيع الساذج في السياسة الحكم عليها بالقياس على تجربة جنوب أفريقيا في الفصل العنصري أو التطهير العرقي في رواندا والبوسنة أو التمييز العنصري والإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها على سبيل المثال لا الحصر.

من هنا فلا بد من الانتقال بالبحث من التقاء المصالح الاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية إلى التقاء المصالح "اللا أخلاقية" إن جاز تعبيري. حيث أن أي إدانة أخلاقية لدولة اسرائيل هو بالضرورة إدانة أخلاقية لتاريخ إقامة الأوروبيين البيض الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الولايات المتحدة الأمريكي حاليا، مما قد يفتح الباب أمام محاكمة تاريخية للعنصر الأبيض في حال اختلال الموازين الأخلاقية التي تعمل لصالح القوة الاقتصادية والعسكرية حتى الآن. فبالنظر إلى نشأة الولايات المتحدة الأمريكية وإعمال المقارنة بالتاريخ القريب لنشأة دولة اسرائيل، سنجد أن تدفق المهاجرين البيض من الأوروبيين نحو أرض "العم سام" كان إما بسبب اضطهاد سياسي، أو أزمات اقتصادية، أو بحثا عن الثروة مما أسهم في زيادة في عدد السكان المقيمين في القارة الأمريكية واكبه توسع نحو المناطق الغربية عبر شراء بعض الأراضي والمناطق وانتزاع البعض الآخر بالقوة وتعميرها او استعمارها على حساب السكان الأصليين.من الهنود الحمر. وهذا ما ينطبق تماما على تجربة الحركة الصهيونية في إقامة دولتها بدءا من استغلالها لليهود أنفسهم أولا ومن ثم الاضطهاد السياسي الذي تعرضوا له إبان الحكم النازي في أوروبا الغربية وما تعرضوا له من أزمات اقتصادية أدت بتدهور تجارتهم واقتصادهم دفعهم للبحث عن مكان أكثر أمنا يستطيعون فيه تحقيق الثروة المنشودة.

كما أن توسع الاستعمار الإحلالي للسكان الأصليين لم يتوقف في الولايات المتحدة على المستعمرات الثلاث عشر (نيو هامبشر، وماساشوستس، ورود آيلند، وكونيكتيكت، ونيويورك، ونيوجيرسي، وبنسلفانيا، وديلاور، وماريلاند، وفيرجينيا، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وجورجيا( التي أعلنت استقلالها عن بريطانيا العظمى في العام 1776 بحجة الاضطهاد الذي يعانيه المهاجرين من التاج الملكي بل ازداد لشراء وانتزاع أراض جديدة بالقوة من السكان الأصليين، وهي ذات الرواية التي روجت لها الحركة الصهيونية في إقامة مستعمراتها في فلسطين التاريخية، بل وذات التجربة بعد احتلال المناطق الفلسطينية في العام 1948 واستمرار التوسع حتى زرع المستوطنات الصهيونية في كل شبر من الأراضي خارج هذه الحدود تمهيدا للضم القادم وفق الرؤية المنشودة.

وترى في وثيقة الاستقلال الأمريكية ووثيقة الاستقلال الإسرائيلية ما يثير الدهشة في ما تذهب إليه الوثيقتان بتبرير إقامة الكيان الأمريكي والإسرائيلي على حساب السكان الأصليين بما تعرض له الدخلاء من ظلم لا ناقة للساكن الأصلي للأرض ولا جمل به، وما تستدعي به الاستشهاد بمظلمة لجلب مظلمة أخرى وما يتخللها من تقمص لدور الضحية في كلا الإعلانين ، وهنا أقتبس من إعلان الاستقلال الأمريكي: "وفي كل مرحلة من مراحل الظلم والاضطهاد قمنا بكل التواضع بتقديم الالتماسات بغية تحقيق العدالة والإنصاف، غير أن التماساتنا المتكررة لم تكن تقابل إلا بنفس الظلم والاضطهاد" وفي فقرة أخرى: "ومن ثم، كان لزاما علينا أن نذعن لضرورة انفصالنا، وأن نعاملهم كما نعامل غيرهم من البشر، أعداء في الحرب وأصدقا في السلم"، وأقتبس من إعلان استقلال اسرائيل ما يلي: " إن المحرقة التي حلت بالشعب اليهودي في الآونة الأخيرة والتي ذُبح فيها الملايين من يهود أوروبا, قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل مشكلة الشعب اليهودي المحروم الوطن والاستقلال من خلال استئناف قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل لتفتح باب الوطن على مصراعيه من أجل كل يهودي وتؤمن للشعب اليهودي مكانة أمة متساوية الحقوق ضمن أسرة الشعوب".

وتنتقل كلتا الوثيقتين إلى الحديث عن الحق التاريخي للمستعمر في إقامة كيانه دون الإشارة إلى وجود سكان أصليين للأرض باعتبار النزاع في الحالة الأمريكية كان بين المستعمرات الثلاث عشر من أصول أوروبية وبين التاج البريطاني، وفي الحالة الصهيونية بين بريطانيا العظمى واليهود، وفي كلتا الحالتين فإن المستعمر في الحالتين قد ورث الأرض بشكل غير مشروع من قوة مستعمرة سابقة لم تملك الحق في فرض سيطرتها عليها، فترى في وثيقة الاستقلال الأمريكية النص: "وعليه، فقد التقينا نحن ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع هام منشدين عدالة القاضي الأهلي للعالم على صدق نوايانا، ولكي نعلن، بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، وباسم وسلطة الشعوب الطيبة لهذه المستعمرات، بأنه من حق هذه المستعمرات المتحدة، بل ومن واجبها، أن تكون حرة ومستقلة، وأنها قد تحللت من جميع صور الإذعان للتاج البريطاني". بينما تجد في وثيقة الاستقلال الإسرائيلية النص التالي" عليه فقد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب. ممثلو المجتمع اليهودي في البلاد والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نعلن عن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل وهي "دولة إسرائيل".

إننا نقرر أنه ابتداء من اللحظة التي ينتهي فيها الانتداب الليلة، ليلة 6 أيار عام 5708 عبرية، الموافق 15 أيار عام 1948 ميلاديًا، وحتى إنشاء سلطات الدولة المنتخبة والنظامية طبقًا للدستور الذي يضعه المجلس التأسيسي المنتخب في موعد لا يتأخر عن مطلع شهر تشرين الأول عام 1948، يقوم مجلس الشعب بمهام مجلس الدولة المؤقت وسلطته التنفيذية, أي الإدارة الشعبية تكون الحكومة المؤقتة للدولة اليهودية التي تسمى إسرائيل".

وعلى الرغم من فارق زمني مدته 172 عاما بين نشأة الكيانين، إلا أن دولة اسرائيل استنسخت -صدفة أو عمدا- تجربة التوسع الاستعماري الإحلالي الأمريكي في القارة الأمريكية الشمالية، ففي العام 1844 وبعد نفس طويل مارسه الرجل الأبيض قامت الولايات المتحدة بضم ولاية تكساس المكسيكية والتي أصبحت لاحقا ولاية أمريكية يمارس فيها راعي البقر سطوته وما يراه تفوقا عرقيا، وفي عام 1850 ونتيجة للحرب المكسيكية الأمريكية، خسرت المكسيك ولاية كاليفورنيا لصالح الولايات المتحدة لتصبح كاليفورنيا الولاية الحادية والثلاثين المنضمة للولايات المتحدة الأمريكية في تشابه صارخ مع تجربة احتلال هضبة الجولان في سوريا، والغجر وتلال كفر شوبا في لبنان، وسيناء في مصر بالإضافة لاحتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967.

وكما وصف الرجل الأبيض الأوروربي وصور الهنود الحمر ككائنات منحطة بالوراثة وأقل منزلة من الإنجليز والإسبان وعموم الأوروبيين، ونظر إليهم نظرة دونية يمكن اعتبارها الشرط التمهيدي لتجريد السكان الأصليين للأرض من إنسانيتهم وارتكاب المجازر الوحشية ضدهم. وفي هذا السياق، وفي تشابه غريب بين التجربتين يقول الباحث السوري أحمد دعدوش: " بعد اكتشاف الأوروبيين للقارة الأميركية وبدء حركة الهجرة والاستيطان، اقترنت إبادة الهنود الحمر برؤية توراتية وعلمانية مزدوجة، فسمى المتدينون البيوريتان (إحدى طوائف البروتستانت) أنفسهم عبرانيين، وظنوا أنهم في مهمة مقدسة لتطهير أرض الميعاد من الكنعانيين.. ولم يختلف الأمر كثيرا لدى العلمانيين الذين قدموا لإزاحة "الهمج" عن طريق العقلانية والتنوير". ولم يتوقف الاحتلال عند احتلال التاريخ فقط، بل طال احتلال الثقافة أيضا، فحتى هذه اللحظة يصور الغرب الهنود الحمر في مختلف وسائل الإعلام في صورة ساذجة لا تختلف عن صورتهم التي رسمها الأوروبيون لهم منذ خمسة قرون مضت، ليتم التغاضي عن مذابح الهنود في المناهج والإعلام الأميركي، في مقابل استمرار نزع إنسانية الهنود الحمر عند الجماهير الغربية.

وجميعنا يعلم ما أشير للعرب في فترة زمنية ما من أنهم يخفون ذيولا فوق مؤخراتهم، والإشارة الدعائية الصهيونية المستمرة حول رقي العنصر اليهودي وتفوقه الأخلاقي وقدرته على إنشاء ديمقراطية حقيقية وسط بحر من الكراهية والاستبداد فيما يمكننا تسميته بـ"ديمقراطية الدماء".

إن النظرة الدونية في كلا الطرفين للشعوب الأصلية مهدت لعملية كاملة من التطهير العرقي طويل الأجل كما حدث في مذابح واشيتا ومارياس وساند كريك والعديد من المذابح التي قلصت أعداد السكان الأصليين من الهنود الحمر من 10 ملايين إلى 200 ألف بهدف إفراغ الأرض من السكان الأصليين وتملكها ووضع اليد على ثرواتها في محاكاة تاريخية لمذابح صبرا وشاتيلا وتل الزعتر ودير ياسين والتي أيضا عملت على تقليص السكان الأصليين في فلسطين المحتلة عام 1948 إلى ما دون 19% من التعداد السكاني لنفس الهدف المذكور آنفا.

في الخلاصة، فإن النظر إلى تجربة قيام دولة اسرائيل بالمقارنة مع تجربة قيام الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن إغفال التشابه في السلوك، وإن الدفاع المستميت عن سلوك دولة اسرائيل العدواني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو خوفا من فتح باب المحاكمة الأخلاقية على الأقل لتاريخ الولايات المتحدة الدموي في قهر السكان الأصليين والتمييز والتطهير العرقي الذي مارسه الرجل الأوروبي الأبيض الذي استعمر الأرض ضد الهنود الحمر كما لا يزال يمارسه الرجل الأوروبي الأبيض الذي استعمر الأرض ضد الفلسطينيين.