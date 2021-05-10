الاحتلال يقصف بيت لاهيا ورفح

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، موقعين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

ووفق مصادر محلية، فإن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال القطاع، أطلقت قذيفتين على موقع في بيت لاهيا، ما أدى إلى إلحاق أضرار واشتعال النيران في المكان، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلقت قذيفتين على موقع شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وأغلقت سلطات الاحتلال بحر غزة أمام الصيادين بشكل كامل حتى إشعار آخر، إضافة إلى سحبها "تصاريح" من التجار ومنعهم من التنقل عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.