مجموعة بلجيكية تطالب وزيرة خارجية بلادها بالتدخل وإدانة التهجير القسري ضد سكان الشيخ جراح

وطن: طالبت مجموعة بلجيكية، تضم 30 شاباً زاروا فلسطين، وزيرة خارجية بلادها، صوفي فيلميس، بإدانة تصرفات الحكومة "الإسرائيلية" ومحاولاتها إخلاء عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأفادت المجموعة البلجيكية، التي زارت الأراضي الفلسطينية العام الماضي، في رسالة وجههتا لوزيرة خارجية بلادها إنها تشعر بالقلق، حول التقرير التي تؤكد أنّ أكثر من 200 عائلة في القدس الشرقية مهددة بالترحيل، في عملية تهجير القسري محظور بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

وفيما يلي نص الرسالة كاملة:

السيدة صوفي فيلميس وزيرة الخارجية

الموضوع: احتمال طرد عائلات فلسطينية من منازلها في القدس الشرقية

حضرة الوزيرة

في بداية العام الماضي ، ذهبنا مع حوالي 30 شابًا من الفلاندرز بلجيكا إلى العائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبشكل أكثر تحديدًا في الضفة الغربية والقدس. أجرينا اتصالات مع عائلات في أريحا والخليل وبيت لحم والقدس الشرقية. بالقرب من قرية سنجل ، بين نابلس ورام الله ، قمنا بزرع 2020 شجرة زيتون مع الشباب الفلسطيني كرمز لمستقبل سلمي.

في الأيام الأخيرة شعرنا بالقلق من التقارير التي تفيد بإخلاء عائلات من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. كما تعلمون ، وفقًا للقانون الدولي ، تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة. وفقًا للأمم المتحدة ، ستكون أكثر من 200 عائلة في القدس الشرقية مهددة بالترحيل ، ما يقرب من 1،000 شخص في المجموع. التهجير القسري محظور بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. يتحدث روبرت كولفيل ، المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، في هذه القضية الملموسة حتى عن “جرائم حرب محتملة”.

إننا نطلب منكم بأدب ولكن بشكل عاجل أن تدينوا كوزير للخارجية تصرفات الحكومة الإسرائيلية.

باسم الثلاثين شابا البلجيكي الذين زار الفلسطينيين.