برلين: آلاف يشاركون في وقفة احتجاجا على اجراءات الاحتلال في القدس

وطن: شارك آلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في وقفة بالعاصمة الألمانية، برلين، احتجاجا على قمع قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تفريغه منهم، ومخططات التهجير في حي الشيخ جراح وإحلال المستوطنين محل السكان الفلسطينيين الأصليين.

وطالب المتظاهرون الدول الأوروبية وألمانيا بشكل خاص، بالتدخل لوقف المجازر من قبل الاحتلال والمستوطنيين الذين يعتدون بشكل عنصري فاضح على أهلنا وأرضنا في الشيخ جراح خاصة وفي القدس عامة.

كما عبرت عدة جهات ألمانية متضامنة مع قضيتنا عن سخطها مما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدة وقوفها مع أهالي القدس المحتلة، وعلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.