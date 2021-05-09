الحزب السوري القومي الاجتماعي يؤكد رفضه لكل اجراءات الاحتلال في القدس المحتلة

وطن: أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي عمق العلاقة التاريخية التي تربط الحزب مع فلسطين، ورفضه لكل اجراءات الاحتلال في القدس المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحزب برئاسة وهيب وهبي بالقائم بأعمال سفير فلسطين عماد الكردي في مقر سفارة الفلسطينية بدمشق اليوم الأحد.

وتحدث الوفد عن عمق العلاقة التاريخية التي تربط الحزب منذ بداية تأسيسه مع فلسطين التي تعتبر من صلب تكوينه، وحرصه على التواصل مع الجانب الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي، وضرورة التعاون مع كافة فصائل وقوى العمل الوطني الفلسطيني لمواكبة الاوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعداده لزج كل طاقات الحزب في كافة المجالات السياسية والإعلامية والفكرية والاقتصادية.

من جهته، أكد الكردي وحدة الهدف والمصير بين سوريا وفلسطين، وأن أبناء شعبنا في القدس وفي كل مكان من أرض فلسطين يقفون صفا واحدا لصد جميع محاولات التهجير والتصفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.