جيش الاحتلال: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو "عسقلان"

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأنّ صفارات الإنذار دوت في شاطئ عسقلان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": متابعة للإنذارات التي سمعت في مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تم اعتراض إحداها،على حد قوله.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال أعلنت، مساء اليوم، إغلاق بحر غزة بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

ونقلت قناة كان العبرية عن جيش الاحتلال قوله: في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ؛ تقرر إغلاق مساحة الصيد بالكامل في قطاع غزة، وفق قولها.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، وذلك بزعم الرد على صاروخ أطلق من قطاع غزّة تجاه المستوطنات المُحيطة بالقطاع.

وقصفت طائرة حربيّة من نوع (إف16) بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وزعمت مواقع عبريّة، الليلة الماضية، بأنّه "تم اطلاق قذيفه صاروخية نحو مستوطنة كيسوفيم من قطاع غزّة"، فيما ذكر المتحدّث باسم جيش الاحتلال أنّ "هذا القصف جاء ردًا على إطلاق الصاروخ".