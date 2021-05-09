جيش الاحتلال يقرر إغلاق بحر غزة بشكل كامل أمام الصيادين

وطن: أفادت وسائل إعلام صهيونية، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال قررت إغلاق بحر غزة بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن جيش الاحتلال قوله: في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ؛ تقرر إغلاق مساحة الصيد بالكامل في قطاع غزة، وفق قولها.

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تتّخذ من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين.