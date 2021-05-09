غزة.. تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 344 إصابة بعد فحص 1090 عينة بنسبة إصابة 32%.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة في قطاع غزّة أعلنت، ظهر اليوم، عن "تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 142 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنّ "هذه الإصابات جرى تسجيلها بعد إجراء 490 فحصًا مخبريًا"، مُعلنةً "تعافي 102 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".

وبيّنت الوزارة أنّ "الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 104527 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 7345 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 96232 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 950 حالة وفاة".

وأشارت إلى أنّ "إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 206 حالات، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 162 حالة".

وبشأن التطعيمات، قالت الوزارة إنّ "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 38168 شخصًا".