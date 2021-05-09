الخارجية المصرية تطالب بضرورة توفير حماية للمصلين بالمسجد الأقصى

وطن: طالبت وزارة الخارجية المصرية السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون بضرورة نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين لتوفير الحماية للمصلين بالمسجد الأقصى المبارك والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم الأحد، إن مساعد وزير الخارجية نزيه النجاري خلال الاجتماع، أكد موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.