القواسمة لـ"وطن": نعمل عل توثيق انتهاكات الاحتلال في القدس والشيخ جرّاح للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

وطن: أكد المحامي الدكتور بسام القواسمة رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني"، اليوم الأحد، أهمية توثيق الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق المقدسيين.

وقال القواسمة لـوطن: اتفقنا كمجموعة من الحقوقيين والمختصين ممن لهم باع طويل بالقانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية، على البدء بعملية التوثيق، وقريبا سنتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لرفع قضايا على قادة وحكومة الاحتلال الذين يمارسون التطهير العرقي بحق المقدسيين في القدس وحي الشيخ جراح.

وأوضح القواسمة أنّ عملهم واجب وطني وحقوقي وإنساني، مرحباً بمن يستطيع تقديم المساعدة في هذا الاتجاه.

ودعا القواسمة في الوقت ذاته، لتقديم شكاوى لدى المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية لفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية، بزيادة الدعم المالي المخصص للقدس من موازنة السلطة الوطنية، وتسديد مستحقات كافة المؤسسات المقدسية فورا ومنها مشافي القدس كالمقاصد الخيري والمطلع وبقية الموؤسسات المقدسية.

وأشاد رئيس كتلة "تجمع الكل الفلسطيني" بجهود الأهل في الداخل ومساندتهم لأخوتهم في القدس، من خلال الزحف المتواصل رغم إعاقة ومنع سلطات الاحتلال لهم، وحيا جماهير الضفة الغربية التي ما انفكت عن الزحف وشد الرحال لبيت المقدس.