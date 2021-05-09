إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها المتعمدة في توفير العلاج للأسير رياض العمور

وطن: أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الاحد، أن الأسير رياض العمور يواجه وضعاً صحياً خطيراً منذ اعتقاله، إذ يعاني من مشاكل حادة في القلب، وهو بحاجة منذ سنوات إلى إجراء عملية لتغيير الجهاز الخاص بتنظيم دقات القلب.

وأكد النادي، في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها المتعمدة في توفير العلاج والمتابعة الصحية اللازمة له، مضيفاً "العمور 52 عاما من بيت لحم دخل عامه العشرين في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في شهر أيار/ مايو عام 2002".

وأوضح أن الأسير العمور مكث في سجن "عيادة الرملة" 7 سنوات، ورغم مرضه إلا أنّه كان يُشرف على متابعة رفاقه المرضى في سجن "الرملة" ونقل قبل عدة سنوات إلى سجن "جلبوع"، حيث يقبع اليوم، حيث بدأ العمور يعاني من وجود مياه على الرئة، ومن إغماءات متكررة، في الآونة الأخيرة.

وتعرض العمور قبل اعتقاله عام 2002، للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقًا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا، خلاله واجه التعذيب الشديد حتّى أنه فقد السمع في إحدى أذنيه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن 11 مؤبدًا.

وحينما اعتُقل كانت ابنته الكبرى آية تبلغ من العمر 8 سنوات، وطفله الأصغر محمد عاما، واليوم هو جد لتسعة أحفاد.ش