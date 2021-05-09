مصادر لوطن: لم يتم توقيف أي من أعضاء مجلس نقابة الأطباء وما جرى هو استدعاء لهم وفق الإجراءات القانونية

وطن: أكدت مصادر لوطن أنه لم يتم توقيف أي من أعضاء مجلس نقابة الأطباء لدى النيابة العامة برام الله، اليوم الاحد.

واوضحت المصادر أن ما جرى هو استدعاء لمجلس نقابة الأطباء لدى النيابة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ولفتت تلك المصادر إلى أن أعضاء مجلس النقابة، ومنهم النقيب شوقي صبحة، سيغادرون مبنى النيابة الآن.

واكدت المصادر ان الاستدعاء جرى في ظل الازمة الحاصلة جراء اضراب الاطباء.