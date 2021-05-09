القدس للتمكين والتنمية تحظى بعضوية اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي

وطن: صرح القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة القدس للتمكين والتنمية طاهر الديسي بأن المؤسسة تلقت خطاباً من المنسق العام لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي عبد الحميد أرتان يفيد بالموافقة على طلب انضمام مؤسسة القدس للتمكين والتنمية إلى عضوية إتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي خلال الإجتماع الحادي والثلاثين لمجلس إدارة الاتحاد والذي عقد بالتقنية المرئية .

واعتبر الديسي قبول عضوية مؤسسة القدس للتمكين والتنمية في هذا الاتحاد هو أمر هام وفرصة لتعزيز التواصل والتعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للعمل الخيري والتنموي في مدينة القدس، من خلال بناء الشراكات وجسور التعاون مع المؤسسات والجمعيات التنموية في العالم الإسلامي.

يذكر أن القدس للتمكين والتنمية هي إحدى مؤسسات مجموعة صندوق ووقفية القدس أما اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي فيضم مئات المؤسسات التنموية الفاعلة تحقيقاً لرؤيته القائمة للعمل على ضمان إستمرار عمليات التنمية المستدامة ، وتعزيز التنسيق بين المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي .