الصحة: 7 وفيات و314 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل7 وفيات و314 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و810 حالات تعاف في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 8، طولكرم 22، جنين 29، طوباس 6، نابلس 61، الخليل 12، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 26، بيت لحم 5، سلفيت 1، ضواحي القدس 0". قطاع غزة 142.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: : "قلقيلية 30، طولكرم 140، جنين 252، طوباس 16، نابلس 183، الخليل 29، أريحا والأغوار 2، رام الله والبيرة 48، بيت لحم 13، سلفيت 4، ضواحي القدس 1". قطاع غزة 102.

وتم تسجيل 3 وفيات في الضفة الغربية: "سلفيت 1، ضواحي القدس 1، جنين 1"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 184 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة266611 بينهم 193792 تلقوا الجرعتين من اللقاح.