وزارة التنمية: صرف مخصصات الأسر الفقيرة الاثنين في جميع محافظات الوطن

وطن: أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مخصصات الأسر الفقيرة ستصرف الاثنين في جميع محافظات الوطن بما توفر لدى وزارة المالية من أموال، مشيرة أنه بناء على تفاهمات مع سلطة النقد ستعمل البنوك يوم الثلاثاء ايضا من أجل صرف المخصصات.

وأشارت الوزارة أنه في ظل الظروف المالية الحالية وتوقف مساعدات الاتحاد الأوروبي الشريك في برنامج المساعدات النقدية، وبناء على توجيهات الحكومة بضرورة صرف مساعدة للأسر الفقيرة قبل عيد الفطر، فإنه سيتم صرف الحد الادنى بما قيمته 750 شيكلا فقط لجميع الأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة.

وأوضحت الوزارة أنها حاولت مع وزارة المالية تأمين المبلغ المالي المطلوب لصرف كامل الدفعة، إلا أن وزارة المالية لم تتمكن من ذلك بسبب الأزمة المالية وعدم توفر الموارد المالية اللازمة لصرف كامل الدفعة،وأصبحت الوزارة أمام خيارين إما تأجيل صرف الدفعة الى حين توفر المبلغ المطلوب، أو توزيع المبلغ المتوفر على جميع المستفيدين بالحد الأدنى قبل عيد الفطر، وقررت الوزارة اتباع الخيار الثاني بهدف مساعدة هذه الاسر على تدبر أمورهم قبيل العيد.

وبينت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل 116 ألف اسرة منها 81 ألف أسرة في المحافظات الجنوبية، و 35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية.