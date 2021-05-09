وافقت عليها نقابة الأطباء بانتظار رد الحكومة .. وطن تنشر تفاصيل مبادرة الهيئة المستقلة التي تضمنت مسودة مقترحة للاتفاق لحل ازمة اضراب الأطباء

رام الله - وطن: وصلت ازمة اضراب الاطباء الى منعطفات خطيرة، في ظل اتخاذ نقابة الاطباء ظهر اليوم الاحد قرارا باخلاء كافة جميع المستشفيات الحكومية والخاصة واغلاق العيادات.

ومنذ بدء الازمة، كانت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الجهة الوحيدة التي طرحت مبادرة لرأب الصدع وانهاء الخلاف بين النقابة والحكومة، حيث وافقت نقابة الاطباء على المبادرة، بينما لم ترد الحكومة عليها حتى الآن.

ورعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عدة جلسات حوار بين نقابة الاطباء وممثلين الحكومة، وقالت انه جرى التوافق على العديد من النقاط.

كما بعثت الهيئة رسالة الى نقيب الاطباء شوفي صبحة والى رئيس الوزراء محمد اشتية تضمنت الرسالة اتفاقية مقترحة بين النقابة والحكومة من شأنها انهاء الخلاف بينهما.

وتنفرد وطن بنشر الرسالة التي ارسلتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الى نقيب الصحفيين ورئيس الوزراء محمد اشتية، والتي تضمنت في طياتها الاتفاقية المقترحة بين الجانبين والتي تشمل :

اولا: يتم رفع علاوة طبيعة العمل للطب العام العاملين في وزارة الصحة حسب الاتفاقية الموقعة بين نقيب الاطباء ووزيرة الصحة بتاريخ 432020، اعتبارا من 1/5/2021 ويتم صرفها اعتبارا من 112022، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

ثانيا: يتم صرف علاوة القدس لجميع الأطباء المقدسيين العاملين في وزارة الصحة اعتبارا من تاريخ 152021.

ثالثا: يتم انجاز جميع الملفات العالقة في وزارة المالية والتي تخص الاطباء والمتفق عليها سابقا بما فيها تعديل الكوادر والدرجات من تاريخ التعديل في كتب ديوان الموظفين حسب الاصول كما ويتم انجاز عقود الاطباء على برنامج التخصص في موعد اقصاه شهرين من تاريخ هذه الاتفاقية.

رابعا: يتم صرف مكافآت للأطباء العامين في القطاع الصحي بدل الجهد الاستثنائي الذي بذلوه اثناء جائحة كورونا، وذلك بقيمة (الحكومة تعرض 9 مليون شكيل النقابة تطالب بحوالي 12 مليون) يتم دفعها على 3 دفعات، تدفع دفعة أولى بقيمة 5000 الاف شيكل لكل طبيب قبل العيد، ويتم دفع الباقي على دفعتين خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ التوقيع.

خامسا: تلغى اية إجراءات اداريه او ماليه عقابية تم اتخاذها على خلفية الفعاليات النقابية مهما كانت من كلا الطرفين.

سادسا: تؤكد نقابة الاطباء ان علاوة طبيعة العمل حسب قانون الخدمة المدنية هي واحده للطب البشري وملتزمة ببقائها واحده للأطباء حسب القانون ولن تطالب برفعها للأخصائيين، كما تلتزم النقابة بأحكام قوانين الوظيفة العمومية.

سابعا: يتم ادراج هذه الاتفاقية على جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1052021 لإقرارها واصدار قرار بتنفيذ بنودها.

ثامنا: تقوم نقابة الاطباء بوقف جميع الفعاليات الاحتجاجية وينتظم الدوام في كافة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة.