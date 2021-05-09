نقابة الأطباء تدعو الأطباء الى التوقف عن العمل في جميع القطاعات والاعتصام أمام نيابة رام الله

وطن: دعت نقابة الأطباء، الأطباء في جميع القطاعات "حكومي أهلي، وخاص، وخدمات" إلى التوقف عن العمل في هذه اللحظة والتوجه الفوري إلى مقر النيابة-رام الله للاعتصام أمام مقر النيابة حتى الإفراج عن نقيب الأطباء د.شوقي صبحة وإثنين من أعضاء مجلس النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، "بعد أن خالفت هذه الحكومة كل الأعراف والقوانين والخطوط الحمراء بتوجهها الى استدعاء أعضاء مجلس نقابة الأطباء كمتهمين والبدء بإجراءات التوقيف لهم، فإننا ندعو جميع الأطباء في جميع القطاعات "حكومي أهلي، وخاص، وخدمات" إلى التوقف عن العمل في هذه اللحظة والتوجه الفوري إلى مقر النيابة-رام الله للاعتصام أمام مقر النيابة حتى الإفراج عن الزملاء".

وأضاف البيان: نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تبعات ما ستؤول إليه الأمور من توقف للخدمات الطبية في جميع القطاعات.

وقالت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، لـوطن، إن النيابة العامة في رام الله أوقفت نقيبها الدكتور شوقي صبحة، وطارق ابو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في جنين، وعضو مجلس النقابة أحمد عبد الرحيم من نابلس.

وبينت أن هناك استجابة كبيرة من الأطباء لقرار الإخلاء.

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