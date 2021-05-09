نقابة الأطباء لوطن: نيابة رام الله توقف النقيب شوقي صبحة واثنين من أعضاء مجلس النقابة والبدء بإخلاء جميع المستشفيات الحكومية

وطن: قالت نقابة الأطباء، الأحد، إن النيابة العامة في رام الله أوقفت نقيبها الدكتور شوقي صبحة، واثنين من أعضاء مجلس النقابة.

وبينت النقابة لوطن أن ذلك جرى بعد استدعائهم لدى النيابة العامة.

وقالت إن الموقوفين إلى جانب صبحة هما طارق ابو الرب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في جنين، وعضو مجلس النقابة أحمد عبد الرحيم من نابلس.

واعلنت النقابة عبر صفحتها على فيسبوك إخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وإغلاق العيادات فورا، ردا على توقيف النقيب واثنين من أعضاء النقابة.

وبينت أن هناك استجابة كبيرة من الأطباء لقرار الإخلاء.