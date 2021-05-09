4 وفيات و124 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و142 إصابة بكورونا و102 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 490 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 206، بينهم 162 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 104527، بينهم 7345 حالة نشطة، و96232 متعافيًا، و950 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 38168 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.