"التربية": مدارس فلسطين تناصر القدس وأهلها بوقفات مساندة

وطن: نظمت مدارس فلسطين، صباح اليوم، وقفات دعم وإسناد لمدينة القدس وأهلها الصامدين المرابطين الثابتين في وجه اعتداءات الاحتلال وسياساته العدوانية الاستعمارية الرامية إلى اقتلاع الأهالي وتهجيرهم.

وتضمنت الفعاليات وقوف الطلبة دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، إذ رفعوا يافطات خُطت فوقها عبارات تندد بممارسات الاحتلال والمستوطنين بحق القدس والأهالي، مطالبين حمايتهم والدفاع عنهم في معركتهم العادلة في سبيل البقاء والكرامة، كما تم توظيف الإذاعة المدرسية وأجزاء من الحصص للحديث عن مكانة القدس وقيمتها الوطنية والدينية والإنسانية والحرب التي يشنها الاحتلال ضدها.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني أن هذه الفعاليات تندرج في إطار التفاعل الطبيعي مع قضية القدس وما تتعرض له من ممارسات مجحفة وسياسات عدوانية، لافتاً إلى ما يجابهه التعليم من تحديات ومضايقات في العاصمة في سياق محاولات الاحتلال ضرب مقومات الهوية الوطنية الجمعية وسياسات الأسرلة وغيرها.



ومن الجدير بالذكر أن "التربية" تتبنى عدة خطط ومنهجيات؛ لتعزيز الحفاظ على التعليم في القدس، وهناك جهود مشتركة مع مجالس أولياء الأمور في القدس؛ تعزيزاً لتكامل الجهود بين كافة الجهات والمستويات.