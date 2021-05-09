بنك الإسكان - فلسطين يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير لشهر نيسان 2021

وطن: أعلن بنك الإسكان في فلسطين عن نتائج السحب على " الجوائز الشهرية " لجوائز حسابات التوفير لشهر نيسان 2021 الحالي، والتي تبلغ قيمتها 150,000 شيكل موزعة على ثلاثة فائزين بواقع 50,000 شيقل لكل فائز، حيث فاز بجوائز الشهر كل من أنغام أحمد محمد كايد فرع نابلس مبلغ الجائزة 50,000 شيقل، صبرين شحدة عبد القادر سعده فرع حلحول مبلغ الجائزة 50,000 شيقل، وفريد فايز أسعد جبر فرع رفيديا مبلغ الجائزة 50,000 شيقل.

وتأتي حملات جوائز حسابات التوفير الشهرية التي يطلقها بنك الاسكان حرصاً على التواصل المستمر مع عملائه والذين قاموا باختياره ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم. كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين وذلك بالرغم من الظروف المالية والصحية الصعبة والتباطؤ الاقتصادي عالميا ومحليا، حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار وزيادة ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرص كبيرة لربح واحدة أو أكثر من الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.

ويذكر بهذه المناسبة بـأن مجموع الجـوائز النقـدية التي يقدمها بنك الاسـكـان في فلسطين لحسابات التوفير للعام 2021 تصل الى 2,900,000 شيقل ولعدد 47 فائز، علما بأن الحملة تقوم على تقديم 150,000 شيقل شهريا موزعة على 3 فائزين بواقع 50,000 ألف شيقل لكل فائز، وتزيد قيمة الجائزة في شهر حزيران لتصل الى 500,000 شيقل توزع على فائزين اثنين بواقع 250,000 شيقل لكل فائز، ثم تتضاعف الجائزة في نهاية العام الى مليون شيقل ولفائز واحد.

كما سيقدم البنك خلال الحملة جوائز إضافية بقيمة 100,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر حزيران بواقع 10,000 شيقل لكل فائز وكذلك 100,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر كانون أول بواقع 10,000 شيقل لكل فائز.

وخلال هذه الحملة والتي ستستمر على مدار العام، سيقوم بنك الإسكان بالإعلان عبر الوسائل الإعلانية المختلفة وموقعه الإلكتروني ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الفائزين بجوائزه المميزة.

ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في هذه الحملة، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل ISKAN Mobile أو إسكان اون لاين.