"هيئة الأسرى": اجراءات عنصرية وعشرات الاعتقالات والاستدعاءات بحق المقدسيين مؤخرا

وطن: قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية عشرات الاعتقالات بحق المقدسيين، وسلّمت آخرين استدعاءات، في هجمة شرسة تنفذها أجهزة وقوات الاحتلال بأوامر من المستوى السياسي الاسرائيلي بحق المدينة المقدسة وأهلها.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ان الاعتقالات طالت عددا كبيرا من كوادر حركة فتح، من بينهم أمين سر حركة "فتح"/ اقليم القدس شادي مطور، وأمين سر منطقة واد الجوز عرين الزعانين، وكل من: اشرف الاعور وعادل ابو زنيد وعاهد الرشق واحمد العباسي وعباده نجيب وبركات الزعتري ومنصور محمود وفادي مطور وجهاد مرعي ومحمد عويسات ونور الشلبي وشادي خروف وغيرهم العشرات.

واضافت، انه وخلال عمليات الاعتقال تم الاعتداء على الغالبية العظمى من المعتقلين بالتنكيل والضرب العنيف، ما تسبب لهم بجروح وكسور ورضوض في مختلف انحاء اجسادهم.

ولفتت الهيئة إلى ان سلطات الاحتلال تشدد يوميا من اجراءاتها العنصرية بمنع دخول الفلسطينيين الى مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة على المصلين باطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص المطاطي، ووضع الحواجز امام المواطنين والمصلين والمارة.