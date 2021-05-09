طائرات الاحتلال تقصف موقعين شرق دير البلح

وطن: قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن اصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع ( إف16) قصفت بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وكان قد أصيب الليلة الماضية، ثلاثة شبان على الأقل، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات إندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى واسنادا لأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.

(وفا)