الرجوب: الساعات ال48 القادمة حاسمة ولابد من استراتيجية لمواجهة شاملة مع الاحتلال

وطن: دعا امين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جبريل الرجوب الى تجديد الحوار الفلسطيني -الفلسطيني للنظم رؤية مرتبطة بالمستقبل الفلسطيني ولمقاومة شعبية ومراجعة قواعد الاشتباك مع الاحتلال والعلاقة معه

وحذر من من مواجهة شاملة مع الاحتلال اذا امعن في مخطط تهجير المواطنين من حي الشيخ جراح بالقدس والاعتداء على المقدسات .

وقال الرجوب في حديث مع اذاعة موطني وفضائية عودة مساء اليوم السبت :" نتطلع لحوار شامل مع جميع الفصائل بما فيها حماس ووضع استراتيجية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال فالأمر يتعلق بثوابتنا ومقدساتنا ".

وأكد الرجوب أولوية القدس وحماية المقدسات وتثبيت المواطنين المقدسيين في بيوتهم وأرضهم على برنامج عمل اللجنة المركزية للحركة التي مازالت في حالة انعقاد دائم .

وحذر امين سر مركزية فتح من مواجهة شاملة من الاحتلال اذا اقدمت سلطاته على تهجير المواطنين من حي الشيخ جراح واستمرت في العدوانها على المسجد الأقصى والمصلين فيه .

وقال الرجوب :" لقد قدمت القدس رسالتنا الواضحة وهي انهاء الاحتلال الفاشي ، وأبناء شعبنا قد صاغوا الرسالة خلال الأايام الماضية بوضوح " مشددا على ردة فعل فلسطينية وطنية شاملة .

وأضاف بعد اشادته بصمود المقدسيين والإعراب عن تقديره لشموخهم فقال :" ليس امامنا إلا خياري الصمود والوحدة " وأعرب عن ثقته بتحرك جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان والشتات مساندة للمقدسيين وطالب بمقارنة الجريمة بحق الفلسطينيين اليوم بما حدث لليهود في الاربعينيات .

وأكد الرجوب استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية على كل المستويات و المحافل الدولية ، وأشاد بدور وسائل الاعلام التي تقدم الصورة الواقعية للأحداث وتعمل على تنوير الرأي العام بالحقائق على ألأرض. وقال :" باسم حركة فتح وقيادتها وكوادرها ومناضليها نقدر صمود المقدسيين وبطولاتهم وننحي اكبارا لإراداتهم وإيمانهم العظيم .

ورأى الرجوب أن ما سجله المقدسيون يحثنا على الالتقاء على برنامج وطني على اساس تحقيق الثوابت وفي مقدمتها القدس عاصمة دولة فلسطين وحقوق اللاجئين على اساس المرجعيات والقرارات الدولية وأبدى استعداد الحركة للحوار مع جميع الفصائل بما فيها حماس لنظم هذه الرؤية للمستقبل وقال :" لقد اكدت الأحداث في القدس اهمية قرار القيادة الفلسطينية بعدم الذهاب للانتخابات بدون القدس " وأضاف :" ليس أمامنا إلا خيار الوحدة والتوافق على استراتيجية واضحة ، فالقدس عنصر وحدة وطنية فلسطينية التي نريد ابرازها وتقديمها للعالم كجوهرة مثالية .

وشدد امين سر حركة فتح حرص الحركة على التقيد والالتزام بالأخلاقيات الوطنية وقال :" نحن حريصون على كل فلسطيني وألا نتجاوز اي فلسطيني سواء اتفق معنا او اختلف ، ومتفقون ايضا على أن صندوق الاقتراع هو اساس الحكم في فلسطين " وطالب بعدم العودة الى مربع ادارة الانقسام ، وإنما التركيز على كيفية العمل مع بعض ، والالتقاء عند نقاط التقاطع والاتفاق ، مشيرا الى القدس كنموذج .

وأكد الرجوب في نهاية اللقاء بأن تطوير الموقفين الرسمي العربي والدولي مرتبط بمدى قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود حديثه