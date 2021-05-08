مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، الليلة، على مواطنين في قرية بدرس غرب رام الله، شاركوا في مسيرة تضامنية مع أهالي القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في قرية بدرس بعد مسيرة حاشدة نظمت بدعوة من حركة فتح غرب رام الله، نصرة للمسجد الاقصى ولحي الشيخ جراح، انطلقت باتجاه جدار الفصل العنصري، واندلعت مواجهات عنيفة قرب الجدار.

وأشار الشهود إلى اصابة عدد من المواطنين بالغاز المسيل للدموع، كما تم الاعتداء بالضرب على المواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال احياء في القرية.