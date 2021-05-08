أبو عبيدة للمقدسيين: محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده

رام الله-وطن: حيّا الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم السبت، صمود المرابطين في القدس والأقصى..

ووجه أبو عبيدة خطابه للمقدسيين: "نقول لأهلنا في القدس إن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده"

وكان قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن قيادة المقاومة والقسّام تراقب ما يجري في حي الشيخ جرّاح عن كثب.

وفي تصريح مقتضب توجه الضيف بتحية "لأهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة"، مشدداً على أنه إذا "لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فسيدفع العدو ثمناً غالياً، وهذا تحذير واضح وأخير".

يتبع....