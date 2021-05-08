اعتقالات واعتداءات على المصلين قرب بابي حطة والأسباط بالقدس المحتلة

وطن: أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتوجهين إلى المسجد الأقصى، وأصابت شابا بجروح واعتقلت آخر.

وقالت المصادر، إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب ليث غيث في محيط باب حطة، فيما أطلقت قنابل صوت تجاه المارة ما تسبب بإصابة مواطن بجروح.

فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع اصابة اعتداء بالضرب المبرح في باب الأسباط، اضافة لإصابة اعتداء بالضرب من المستوطنين في حي الشيخ جراح، وتم نقل الاصابتين للمستشفى لتلقي العلاج.

كما وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن استعدادات ما يسمى بـ"جهاز الأمن" لقضاء ليلة شديدة التوتر حول الحرم القدسي ومدينة القدس، وتكثيف لتواجد شرطة الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وأجهزة المخابرات.