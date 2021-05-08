المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform" تنتخب مجلس إدارتها

رام الله- وطن: عقدت مؤسسة REFORM أمس الأول اجتماع هيئتها العامة السنوي، وقد استعرض الاجتماع الواقعالمالي، والإداري، وأبرز الإنجازات والتحديات التي شهدتها المؤسسة في غضون الفترة التقريرية (2020)، واستعرض كذلك الخطط، والخطط المالية للفترة التقريرية 2021.

وفي البداية افتتحت نائب رئيس المجلس م. هداية الشلة اجتماع الهيئة بالترحيب بالحضور واستعراض اجندة الاجتماع، ودعوة شركة التدقيق "شركة ديلويت"، لاستعراض تقرير مدقق الحسابات القانوني، وقد قدم السيد علاء أبو سير من شركة ديلويتشرحاً تفصيلاً عن المركز المالي للمؤسسة، مستعرضاً كامل القوائم المالية، وقد تم اعتماده من الهيئة.

هذا وقد يسّر أ. محمد رباح رئيس المجلس، جلسة استعرض فيها تقارير الأداء، والتقارير الإدارية للعام 2020، والموازنة التقديرية للعام 2021، والتي قدمت أ. نديم قنديل استعراض لتقرير أداء المؤسسة، والإطار البرامجي، وشرحا وافياً بشأن نشاطات المؤسسة في غضون الفترة التقريرية، فيما قدمت كل من أ. نادين الناطور و أ. أحلام الطويل عرضاً بشأن، واقع تجنيد الأموال، والموازنة للعام 2021، وتم اعتمادها من الهيئة.

ولاحقاً لنقاش الهيئة العامة المجلس في تلك التقارير، فقد ابرأت الهيئة العامة ذمة مجلس الإدارة الذي بدوره قدم استقالته للهيئة، وقد كلفت الهيئة كل من أ.عبد الله قدح، و أ. ديما العرقان لتيسير عملية انخاب مجلس الإدارة الجديد، ولاحقاً لمراجعة المحددات القانونية، والتأكد من النصاب فقد دعا أ. قدح أعضاء الهيئة العامة للمبادرة لترشيح انفسهم لعضويةالمجلس الجديد فيما وثقتأ.العرقان المرشحين، وقد فاز بعضوية المجلس الجديد بالإجماع كل من أ. حنان جيوسي، أ. حسن محاريق، أ. طارق أبوهشهش، أ. روان سلطان، أ. محمد رباح، أ. كارمن كشك، أ. هداية الشلة، أ.عبيرالزغاري، أ. محمد جبران.



