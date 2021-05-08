الاحتلال يعتقل مدير اقليم "فتح" وعضو الإقليم في القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، المدير التنفيذي لإقليم حركة "فتح" في القدس عادل أبو زنيد، وعضو الإقليم عاهد الرشق.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو زنيد في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وفتشتته وعبثت بمحتوياته، واعتقلته.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت أيضا منزل عضو اقليم القدس عاهد الرشق، وقامت باعتقاله.

يأتي ذلك استمرارا لحملة اعتقالات تقوم بها قوات الاحتلال منذ ساعات ظهر اليوم وطالت 20 مقدسيا أغلبهم من أبناء حركة فتح.

المصدر: وفا