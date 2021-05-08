بسام القواسمة: وزير الخارجية لا يمثل لجنة الانتخابات المركزية

الخليل- وطن: قال الدكتور بسام القواسمة رئيس كتلة " تجمع الكل الفلسطيني" إن وزير الخارجية الفلسطيني، لا يمثل لجنة الانتخابات المركزية، ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل بأعمال لجنة الانتخابات المركزية والتي تتمتع باستقلالية وحيادية تامة.

واستهجن القواسمة، تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي، لصحيفة الشرق الأوسط، والتي قال فيها إن "القوائم التي سجلت للانتخابات التشريعية بحكم الملغاة".

وأضاف: نحن نرفض ونستهجن هذه التصريحات الصادرة عن موظف كبير في السلطة التنفيذية، وهذا اعتداء سافر على مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، وعلى النظام السياسي والقانوني الفلسطيني وخصوصا المواد 6،5،2 من القانون الأساسي الفلسطيني وعلى القوائم والكتل التي ترشحت وحصلت على شهادات تسجيل من لجنة الانتخابات المركزية واكتسبت التسجيل القطعي والنهائي وهذه القوائم المترشحة تمثل الشعب الفلسطيني وتعكس إرادته بصفته مصدر السلطات جميعها ولا يحق لموظف في السلطة وحكومة غير حاصلة على ثقة ممثلي الشعب الحديث باسم الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره ومصير القوائم الشرعية، علما أن الرئيس أصدر مرسوم لتأجيل الانتخابات وليس الغائها.

وطالب المالكي بالرجوع عن تصريحاته والاعتذار للشعب الفلسطيني وللقوائم المترشحة.