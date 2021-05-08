بالأسماء| آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الهيئة، السبت، أنّ السفر سيكون للحافلة الخامسة من الكشف السابق بالإضافة للأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/16).

ودعَت المسافرين غدًا لإجراء فحص كورونا الساعة 7 صباحًا بمركز شهداء رفح الصحي، ومن ثم التوجه للصالة الخارجية بالمعبر لتسهيل سفرهم.

وأشارت إلى أنّ إجراء فحص كورونا للحافلتين (1+2) غدًا الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها سابقًا بجميع المحافظات.

ونوهت لإجراء فحص كورونا للحافلتين (3+4) يوم الاثنين القادم، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وطالبت المسافرين بتحديث بيانات جوازات سفرهم الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مؤكّدة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (2021/16) اضغط هنا