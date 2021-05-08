حملة اعتقالات شرسة ينفذها الاحتلال في القدس

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن جيش شرطة الاحتلال ينفذان في هذه اللحظات حملة اعتقالات شرسة بحق أبناء المدينة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أنه منذ ساعات الصباح وحتى الآن تم اقتحام عشرات البيوت، وتنفيذ العديد من الاعتقالات، وتسليم بلاغات لمجموعة من المواطنين لم يكونوا في منازلهم عند اقتحامها.

وأضافت الهيئة أن " الاقتحامات تضمنت ترهيب غير مسبوق، حيث كان التعمد واضح في الاعتداء على سكان كافة المنازل التي تعرضت للاقتحام، وتخريب الممتلكات والصراخ بشكل استفزازي، وأن عمليات الاعتقال والاقتحام تنفذ بأعداد كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال.

وكشفت الهيئة أن طاقم من محاميها يعمل في الميدان على مدار ٢٤ ساعة في القدس لمتابعة عمليات الاعتقال بحق المقدسيين.

وعُورف من بين المعتقلين في هذه الهجمة الشرسة حتى اللحظة:

جميل العباسي

ابراهيم النتشة

رامي فاخوري

محمد ابو لافي

ثاثر ابو لافي

يوسف حزينة

جمال الغول

امجدي غروف

اقتحام منزل تامر خلفاوي

جهاد قوس

عباده نجيب