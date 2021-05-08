"مقبرة الأحياء".. الأسير المحرر مارسيل زيبار يروي لـوطن معاناته في عيادة سجن الرملة

وطن- ميس أبو غوش: قال الأسير المحرر مارسيل زيبار لوطن، إن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، من ناحية ظروف الاعتقال والتحقيق سيئة للغاية، خاصة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون بشكل متعمد.

وأضاف زيبار أنه تعرض للإهمال الطبي في عيادة سجن "نفحة" الصحراوي، مما ادى إلى إصابته بمرض السكري، وهو حالياً يتلقى حقن "الأنسولين".

وأشار إلى أن عيادة السجن قامت بإعطاءه دواء لا يتناسب مع حالته المرضية، حيث كان يعاني من طفح جلدي، ونتيجة لذلك الفعل المتعمد، ظهرت أعراض جانبيه من بينها عدم قدرته على تناول الطعام أو شرب السوائل.

لفت إلى أنه "بعد الاستمرار بالمطالبات العديدة لعيادة السجن من أجل تقديم علاج بعد تلقي الدواء الخاطئ، اجريت فحصاً للسكري وتبين ارتفاعه بشكل ملحوظ، وبناءً عليه نقلت إلى مستشفى "سوروكا" بالداخل الفلسطيني المحتل، لمدة 10 أيام، ثم إلى عياد سجن الرملة".

ووصف المحرر زيبار، مرحلة تلقيه العلاج في عيادة سجن الرملة بأنها الأصعب، وقال" عيادة سجن الرملة مقبرة الأحياء، حيث يتعرض الأسرى المرضى إلى حملة تفتيش بشكل مستمر، وأيضا فحص الشبابيك والأبواب، إذ ساحة العيادة تبلغ 1متر*3 متر ويسمح لهم الخروج لمدة ساعتين فقط".

وأشار إلى غالبية الأسرى مصابين ويعانون من فقدان لأحد الأطراف.

وأضاف أنه لم يستطع التواصل مع عائلته من أجل اخبارهم بوضعه الصحي، وكذلك الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة الذين لا يستطيعون التواصل مع عائلاتهم في ظل انقطاع سبل التواصل، والزيارات العائلية.

وأوضح مارسيل "استمر علاجي لمدة 15 يوماً، وخلال الفترة لم يتم إطلاعي على العلاج المقدم أو وضعي الصحي".

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، فإن الأسير المحرر قضى 4 أشهر في سجن"عوفر" من أصل 6 أشهر، وأضاف أن خلال يناير 2021 تعرض قسمي 16 و21 إلى حملة قمع من قِبل الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون، ولمدة 3 أيام وتم نقل 20 أسيرا إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأشار إلى أن قسم 21 الذي تعرض للقمع، يضم عدداً من الأسرى الكبار في العمر، وجراء ذلك نُقل 5 منهم لمدة اسبوعين إلى المستشفى في الداخل الفلسطيني المحتل.

من الجدير ذكره، أن الأسير المحرر مارسيل زيبار 20 عاماً من قرية كوبر في مدينة رام الله، أفرج عنه بتاريخ 11/4/2021، بعد قضاءه مدة 6 أشهر في سجون الاحتلال.

واعتقل من منزله بتاريخ 1/11/2020، حيث تعرض للتحقيق الميداني أول مرة في منزله، وفي المرة الثانية في منطقة عين قينيا، وصولاً إلى سجن عوفر، ليتم نقله بعد ذلك إلى مركز تحقيق "المسكوبية" في القدس المحتلة، ليبقى ما يقارب 45 يوماً تحت التحقيق، ومنعه من لقاء المحامي لمدة 30 يوماً.

يشار إلى أن الأسير زيبار النجل الوحيد للأسير المحرر رائد زيبار الذي قضى 13 عاما في الأسر، بالإضافة إلى تعرض والدته نداء عطاونة للاعتقال مرتين في سجون الاحتلال.