مقتل الشاب نمر شديد خلال شجار في بلدة علار بطولكرم



وطن: قتل الشاب نمر شديد، في شجار وقع في بلدة علار بطولكرم صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية لـوطن، بأن خلافا حول طريق اندلع بين الشاب وأخرين في البلدة، تطور إلى شجار وإطلاق النار أدى لمقتله.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات مقتل الشاب.

وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على إشارة وصلت إلى الشرطة صباح اليوم حول وصول مواطن يبلغ من العمر24 عام إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي مصاب بعيار ناري وحالته حرجة اعلن عن وفاته لاحقا، تحركت قوة من المباحث العامة لمعاينة مسرح الجريمة لجمع المعلومات والاستدالات .

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لاحالته لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة .

وأكدت الشرطة بأنه جاري العمل على أحضار المشتبه به وفرض الأمن بالبلدة ، باسناد شرطة علار ومركز شرطة عتيل وبقوة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني .